APTEEKER SOOVITAB: need vahendid peaksid olema viirusteajal koduapteegis

Apotheka apteeker Kerli Valge pani kokku soovitused, kuidas külmal ja sombusel ajal võimalikult terve püsida.

Terveks jäämise ja terveks saamise juures on väga suur rõhk igapäevastel toimetustel - vajalik on hea uni, kvaliteetne segatoit ja mõistliku koormusega aktiivne liikumine. Selle retsepti järgi talitades on inimene juba ise suure töö ära teinud.

Küüslauk, ingver, mesi – need me sõbrad kolmekesi! Klassikaline abivahend organismi tugevdamiseks on küüslauk. Kui pelgad vängelt lõhnavat küüslauku, võta lõhnatuid küüslaugukapsleid, mis tugevdavad immuunsüsteemi ning muudavad organismi külmetushaiguste suhtes vastupidavamaks. Ingver tugevdab immuunsüsteemi, vereringet ja tõhustab seedimist.

Mesi on hea ja magus, muudab ka mõrud joogid meeldivamaks. Vähe teatakse, et mesi kaotab head omadused, kui seda lisada liiga kuuma vette. Optimaalne veetemperatuur, kuhu mett lisada on 40 kraadi. Siis säilivad mees kõik vitamiinid, mineraalained ja antioksüdandid.

Pikalt on kasutusel olnud organismi vastupanuvõime tõstmiseks punase päevakübara preparaadid. Apteegis on punane päevakübar saadaval nii tablettide, siirupi kui ka tilkadena. Koduapteegis võiks olla greibiseemneekstrakti tilgad, millel on antimikroobsed omadused nii viiruste kui ka bakterite suhtes, samas tugevdab see ka immuunsüsteemi. Greibiseemneekstrakti tuleb alati tarvitada lahjendatud kujul ning enne manustamist apteekriga nõu pidada, sest mõne ravimiga see kokku ei sobi.

Kõige tähtsam – D-vitamiin!