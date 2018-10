10 uskumatut fakti, mida sa seni šokolaadist ei teadnud 

1. Kas šokolaadi võib pidada puu- või hoopis köögiviljaks?

2. Uus šokolaadiliik - roosa šokolaad

Tänavu tutvustati esimest korda üle maailma uut tüüpi Ruby šokolaadi, mida šokolaadi peetakse neljandaks šokolaadiliigiks traditsioonilise tumeda šokolaadi, piimašokolaadi ja valge šokolaadi kõrval. Uue šokolaaditüübi roosa värv on saavutatud looduslikul viisil värviaineid ja maitsetugevdajaid lisamata.

3. Šokolaad aitab kaalu langetada

Kopenhaageni ülikooli teadlaste läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et regulaarne väikeses koguses tumeda šokolaadi söömine aitab tagada rahulolutunnet ning hoiab ära isu magusate ja ebatervislike vahepalade järele. On olemas isegi šokolaadidieet, mis näeb ette tükikest šokolaadi 30 minutit enne iga söögikorda, et vähendada söögiisu.

4. Tahke šokolaad on üsna uus leiutis

Kuuldes sõna “šokolaad”, kujutavad paljud ette šokolaaditahvlit või -kommi. On üllatav, et pika ajalooga šokolaadi on enamasti pruugitud hoopis vedelal kujul ning sellel ei olnud midagi pistmist selle magusa maitsega, millega me harjunud oleme. Sõna "chocolatl” on pärit Kesk-Ameerikast ning koosneb kahest sõnapaarist “choco” ja “latl”, mis tähendab “mõru vett”. Esimene tahke šokolaad, mis koosnes lahustatud suhkrust, šokolaadist ja kakaovõist, valmistati kõigest 150 aastat tagasi.

5. Šokolaad on tervisele kasulik

Tume šokolaad sisaldab suures koguses antioksüdante. Kakao on meie tervisele kasulik mitmel moel, näiteks aitab see ennetada südame-veresoonkonnahaigusi. Verevarustuse kiirendamise tõttu võib tume šokolaad parandada aju aktiivsust.

6. Šokolaad, mis maitseb nagu sushi ja wasabi