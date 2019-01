Mida teha, et laps ei hakkaks jooma? 9 levinud müüti, mida paljud vanemad ikka veel usuvad  

3. Kui ma keelan oma lapsel juua, siis ta joob kindlasti salaja

Levinud on usk keelatud vilja sündroomi – et see, mis on keelatud, tundub eriti ahvatlev. Tihti on käepärast näited elust, kus rangest perest pärit laps kontrolli alt vabanenuna teeb kõike seda, mis varem on olnud keelatud.

Selles on küll oma tõetera, kuid võtmeküsimus on, kuidas piire seatakse. Kui seda tehakse autoritaarsel viisil, põhjendamata piiride vajalikkust ja eksimuste puhul karistades, on lapsel raske reegleid austada ja võib tekkida trots.

Kui aga piirid kehtestatakse lapsele selgitades, temaga arutades ja rasketes olukordades toetades, siis peavad ka kokkulepped paremini. Isegi kui ei õnnestu lapse alkoholitarvitamist täiesti vältida, on uuringud näidanud, et need lapsed, kellel on kodus seatud piirid, joovad vähem kui need, kellel vanemad lubavad alkoholi tarvitada.

4. Ma tean inimesi, kes ka jõid teismelistena ja nad saavad oma eluga hästi hakkama

Meil kõigil on alkoholiga seoses omad kogemused ja teame nii häid kui halbu lugusid. Alkohol ei mõju kõikidele inimestele samamoodi ja ei ole kindlat viisi ennustamaks, kellel võib tekkida probleeme. Alkoholiprobleemid on sageli varjatud ja võivad välja kujuneda pika aja jooksul, seega ei saa ka kindlalt teada, kas ja kuidas on alkohol ühe või teise inimese elu mõjutanud. Tänapäeva maailmas on noortele suuremad nõudmised kui 30 aastat tagasi, seetõttu on oluline, et alkohol noore inimese aju ja selle kaudu ka tema tulevikus hakkamasaamise võimalust ei kahjustaks.

5. Vahemere maades juuakse juba väga noorelt ja seal ei ole alkoholiga probleeme