TOIDUTARE NÄDALAMENÜÜ! Ingver soojendab ja hoiab nii taljet kui ka aju 

"Ingver on väga vana maitse- ja ravimtaim, mis soodustab seedimist, vähendab põletikku ja südamehaiguste riski," nendib Jane. Lisaks alandab see ka kolesterooli ning parandab aju tööd.

Ingverist peetakse Jane Maastiku sõnul eriti lugu just jahedal ja niiskel ajal, sest see päästab külmatundest ja aitab leevendada külmetushaigusi. "Toiduvalmistamisel on eestlased ingverit kasutanud peamiselt piduroogades. Kindlasti väärib proovimist selle tervisliku taime kasutamine ka igapäevamenüüs, sest hõrk maitse muudab ingveri meeldivaks lisandiks paljudele toitudele, alates salatitest ja kuumadest jookidest ning lõpetades magustoitudega."