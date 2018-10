RÄIGED RIKKUMISED HOOLDEKODUDES: vanureid uimastatakse rahustitega

Eriti räige on see, et klientidele antakse ravimeid, mis pole neile isegi välja kirjutatud. Kontrollkäikude kokkuvõtetest leiab läbiva nimetusena rahusti Diazepam.

"Ravimi eesmärk on see, et kui inimene on näiteks tülikaks muutunud, siis ta lihtsalt rahuneb maha. Aga kui vanur saab selliseid ravimeid, mida talle ei ole määratud, siis need paratamatult viivad tema tervise allakäigule. Kuni selleni, et sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed, " ütles õiguskantsleri kontrollkäikude osakonna juhataja Indrek-Ivar Määrits ERR-ile.