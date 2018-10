Meeled TÖÖ EI SUJU? Need 5 märki reedavad, et su kolleegil on depressioon Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:33 Jaga:

Tööl võib depressioon väljenduda keskendumisraskuste ja mäluhäiretena. Vida Press

Depressiooni on sageli raske ära tunda. On päris tavaline, et me ei oska märgata, kui see on meie kolleegil.