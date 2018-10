55 apteeki sulgevad ajutiselt uksed, et uue ravimiseaduse vastu protestida 

Täna on selliseid haruapteeke Eesti eri paikades umbes 55. Kõige kriitilisem on olukord Ida-Virumaal, kus suletakse 17 apteeki. Peaaegu pooled apteegid suletakse Kohtla-Järvel ja Narvas, aga ka mitmetes teistes linnades, näiteks Raplas, Põlvas ja Maardus.

Apteegipidajad paluvad apteegikülastajatel mõista, et selle sammu taga on sotsiaalministeeriumi ning riigikogu otsused ning täna poolepäevaseks kavandatud apteekide sulgemine muutub järgmisel aastal püsivaks, kui riigikogu kiirelt haruapteekide probleemi ei lahenda.

Paraku ei taju sotsiaalministeeriumi ja ravimiameti juhid täna apteegikülastajate vajadusi ja on korduvalt väitnud, et haruapteekide sulgemine ei mõjuta kuidagi ravimite kättesaadavust kuna lähim järgmine apteek peaks asuma kuskil kahe kilomeetri raadiuses.

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhi Timo Danilovi sõnul ei olnud riigikogu eesmärk neli aastat tagasi ravimiseadust muutes haruapteeke sulgeda, kuid lõpuks kukkus see nii välja. Riigikogu soovis haruapteekide kvaliteeti tõsta ja kohustas apteegipidajaid neid ümber tegema põhiapteekideks. Tegelikult muutsid aga üksteisega vastuolus olevad seadusemuudatused ümberkujundamise võimatuks. “Nüüd on otsa saamas 5-aastane nn üleminekuaeg, mille jooksul oleks pidanud apteegid ümber kujundama. Ehk siis tegema midagi, mis pole seadusest tulenevalt võimalik. Kvaliteedi tõusu asemel ootavad külastajaid kahjuks suletud uksed. Tänasega soovime me näidata, mida see praktikas tähendab,” selgitas EAÜ juht.