JÄLLE OHATIS! 11 müüti ja tõde, kuidas seda ravida 

Müüt : Pane ohatisele jääd kohe, kui tunned, et see tulema hakkab, sest ohatis vajab arenguks sooja keskkonda. Külm aitab ühtlasi paistetust vältida.

Müüt : Hoia purustatud küüslauku villil paar sekundit, küüslaugus sisalduvad ained aitavad viirust peatada ja ravida. Fakt : Küüslauk on kindlasti tänuväärne abimees koduapteegis. Nn külmavillide kohalikuks raviks seda siiski ei soovita.Vaja on ikka viirusele toimivaid ravimeid. Viirusnakkusega tuleb tegeleda süsteemselt.

Müüt : Hambapasta ja õunaäädikas aitavad suurepäraselt ohatise vastu. Fakt : Hambapastal ja õunaäädikal on oma kindel otstarve, mis paraku pole seotud herpesviiruse raviga. Huuleohatise tekke taga on herpesviirus, mille vastu saab võidelda viirust alla suruva süsteemse raviga, lihtsalt nn külmavilliga tegelemisest ei ole sageli kasu. Herpesviiruse sagedasel esinemisel võiks õige ravimi leidmisel nõu pidada siiski oma arstiga.

Müüt : Laps võib nakatuda ohatisse ehk herpesesse ainult sünnituse ajal. Fakt : Beebi võib nakatuda ka külmavilliga täiskasvanult musi saades. Inimesed, kellel on ohatise- ehk herpesevillid, ei tohiks beebisid musitada. Kõik, kellel on ohatis peavad hoolikalt pesema käsi enne lapse toitmist, süles hoidmist või mähkmete vahetamist.

Müüt: Genitaalherpes on harv, raske ja ravimatu haigus.

Fakt: See on sage haigus, millest pole küll võimalik täiesti vabaneda, kuid viirusevastased ravimid aitavad oluliselt vähendada genitaalherpese haiguspuhangute sagedust ja raskust. Ravimid võivad vähendada ka riski, et viirus levib partnerile.