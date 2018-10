ONKOLOOG MEESTELE: kui tunned tihket tükki rinnas, siis ära jää ootama! Mine kontrolli! 

Kui Robert tundis, et tema ühe rinnaga on justkui midagi viltu, palus ta ka oma naisel uurida, et kas tallegi tundub, et mehe vasak rind on suurem. See nagu oli suurem ja nagu ei olnud ka, vahepeal läks justkui väiksemaks. Või tahtis Robert seda nii näha? Robert üritas asjale ratsionaalset seletust leida – äkki tegin trennis kuidagi endale liiga, magasin vales poosis? Muidugi ootas ta, et ehk läheb asi iseenesest üle. Sel ajal tekkis tal sundliigutus: ta hakkas kogu aeg oma rindu katsuma ja võrdlema. Ta ise ei pannud seda algul tähelegi. Arsti juurde ta ei kiirustanud. Kui rind muutus väga valusaks ja oli teisest rinnast nähtavalt suurem, polnud enam võimalik probleemi eitada ja Robert läks arsti juurde.