4 olulisemat toidutrendi, mis on jõudnud ka Eestisse 

Inimesed on aina teadlikumad tervisest ja soovivad, et ka valmistoit toetaks nende elustiili ja toiduvalikuid. Paljudele tähendab see ennekõike seda, et toidus ei tohi olla kunstlikke lisaaineid, säilitusaineid, samuti peab see sisaldama võimalikult vähe soola. Tööstused peavad üha rohkem mõtlema ka sellele, kuidas anda tootele rohkem terviseväärtust erinevate lisanditega nagu näiteks köögiviljad ja seemned.