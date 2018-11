Täna kell 16 süüdatakse 8005 küünalt südamehaiguste tõttu lahkunutele 

“Eelmisel aastal suri südamehaiguste tõttu pea sama palju inimesi, kui on elanikke Eestimaa südames Paides,” ütles Haigekassa juht Rain Laane. “Linnatäis inimesi on ohtlikult palju. Südamehaiguste raviks kulub aastas ligi 100 miljonit eurot meie kõigi ühist raha, aga jätkuvalt pole tekkinud arusaamist, et tervis on eelkõige igaühe enda, mitte arsti või saatuse kätes. Nii eesti mees kui ka eesti naine usuvad, et on tugev nagu kadakas, täiesti kuulikindel, kõigele immuunne. Istuv eluviis, suitsetamine, alkohol, ühekülgne toit, ületöötamine ja muretsemine viivad inimesed liiga vara surnuaeda. Kolmandik haigusjuhtudest oleksid ennetatavad ja see on puhtalt otsustamise küsimus: kas ma tahan elada tervena 100aastaseks?”.