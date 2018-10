HULL LEIUTIS: vetsupott mõõdab puuksuhaisu ja ennustab, kas jääd haigeks 

Halax OY saadab varsti poodidesse müügile vetsupotid, mille sensorid uurivad puuksuhaisu, kirjutab Yle.fi. Firma väidab, et selle järgi saab öelda, kas inimesel on risk haigestuda 2. tüübi diabeeti. Spetsialistid, keda Yle intervjueerIs, ei usu, et pott saab lubatud viisil toimida ja uudset potte kiitvat turundusjuttu peetakse lausa ohtlikuks.

Professor Markku Laakso, kes on valitud omal alal maailma 400 mõjukama teadlase hulka, ei usu, et puuksuhais võiks mingilgi viisil ennustada diabeediriski. „Me teame üsna hästi, et bakterid toodavad soolegaase. See on määratud paljuski sellest, mida inimene sööb. Pole mingit tõendust, et soolebakterid ennustaksid diabeedi tulekut.” Vereproov on diabeedi korral kindlam näitaja kui soolegaasid.

Ka Turu ülikooli professor Pentti Huovinen ei usu, et asi toimib, sest innovaatilise tootega pole tehtud kliinilisi katseid. „Ma ei soovi kellelegi vale diabeedidiagnoosi või et diabeet jääks diagnoosimata, kuna test ei toimi.”

Kõik on seaduslik

Aga isegi, kui ettevõtte väited ei pea paika, on nende tegevus täiesti seaduslik. Soomlastele võib praegu müüa mis tahes tervisetoodet, kui see vaid ennustab riski haigestuda. Need on seadusega lubatud. Kui ostetud seade ei toimi nagu lubatud, võib klient kaevata näiteks tarbijakaitsesse.

Aastast 2022 vastav seadus muutub ja seadme toimivust peab kinnitama Valvira - asutus, mis registreerib ja annab loa müüa meditsiiniseadmeid. Pärast uue seaduse jõustumist saab Valvira keelata kõhugaaside analüsaatorite valmistamise, müügi ja reklaamimise, kui seadme toimivuse kohta pole tõendeid.