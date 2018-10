Miks viljatusravi ei vii raseduseni? See võib olla üks põhjustest 

Naistearstide sõnul on aasta see piir, mil ei tasu muretseda, kui naine pole rasedaks jäänud - mõnikord võtab rasestumine aega. Mida aeg edasi, seda suuremaks muutub aga paari mure ja tekib küsimus, kas rasestumiseks peab abi otsima arstidelt.

Kõige tõhusam viljatuse ravimeetod on kehaväline ehk kunstlik viljastamine. 2017. aastal tehti Eestis enam kui 2800 kehavälise viljastamise protseduuri, mille tulemusena sündis möödunud aastal 430 last ehk 3% kõikidest sündidest. Haigekassa toetuse abil on see selgelt riiklik prioriteet. Seetõttu saavadki kuni 40-aastased naised (k.a) läbida viljatusravi riigi kulul.

Täpne päev on väga oluline

Madala efektiivsuse taga võib olla mitmeid ebatäpsusi kunstliku viljastamise erinevates etappides. Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse juhataja, reproduktiivmeditsiini professori Andres Salumetsa sõnul on üheks neist embrüo kinnitumine emaka limaskestale ehk pesastumine, mis on raseduse aluseks: “Kehavälise viljastamise puhul on äärmiselt oluline määrata täpne embrüo siirdamise päev, et tulemuseks oleks oodatud rasedus. Kui kliinikus viiakse loode katseklaasist emakasse valel päeval, siis võib ka parima embrüo kasutamine lõppeda negatiivse rasedustestiga.”

Siirdatav embrüo ja täpne siirdamise päev valitakse praegu aga pigem pimesi, kuigi Eesti kliinikutel on võimalus kasutada teste, mis võimaldavad täpsemaid analüüse ja selle kaudu efektiivsemat viljastamist. Personaalne lähenemine viljatusravis on eelkõige hea uudis paaridele, kellel on kehaväline viljastamine korduvalt ebaõnnestunud.