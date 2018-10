OHTLIK IGEMEPÕLETIK: nii mõjutab see ka südant ja aju 

Kui ohtik on igemepõletik?

Igemepõletikku põhjustavate bakterite hulgas leidub ka selliseid, mis vereringesse sattunult võivad muuta inimese altiks südame- ja ajuinfarktile. Bakterid kinnituvad veresoonte seintele, kahjustavad neid ja võivad tekitada ka trombe. Just see on ka põhjus, miks ei tehta liigeseoperatsioone inimestele, kelle suuõõs korras pole.