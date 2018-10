Apteekides on gripi vastu vaktsineeritud juba 5000 inimest 

Tema sõnul aitab vaktsineerimise võimaluste laiendamine ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid.



„Meil on äärmiselt hea meel tõdeda, et Eesti inimestel on erakordselt suur huvi apteekides vaktsineerimise vastu ning saame aidata kaasa elanikkonna vaktsineerituse taseme tõstmisele,” lisas Sepp



Eelmisel gripihooajal haigestus viirusesse tuhandeid ning suri ligi sada inimest. Eestis on gripi vastu vaktsineeritud vaid 4% elanikkonnast, mis on Euroopa madalaim näitaja. Kristiina Sepa sõnul oli see kurb statistika

ajendiks ka pilootprojekti käivitamisele.



Valitud apteekides saab vaktsineerida kuni 10. novembrini: Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Kuressaares kokku 15 apteegis.