LASTEARST SELGITAB: mis juhtub, kui laps ei saa piisavalt kaltsiumit ja D-vitamiini? 

Kuigi aastaselt saab laps hakata sööma kõigi toiduainerühmade tooteid, tuleb meeles pidada, et laps ei ole veel täiskasvanu. Üleminek täistoidumenüüle peab toimuma targalt. Paljud lapsevanemad teevad seda pinnapealselt, sest lihtsam ja kiirem on pakkuda väikelapsele toitu, mida valmistatakse kogu perele, või osta poest valmistoitu.

Kaltsium on tugeva organismi alustala

Üks asendamatuid toitaineid on kaltsium, mis vastutab inimese organismis tugevate luude ja hammaste eest, aitab kujundada muskulatuuri, stimuleerib närvide tööd, reguleerib vererõhku ja mõjutab positiivselt südame tervist. Vastab tõele paljukuuldud soovitus, et väikelaps peab jooma piima, sest piim teeb luud tugevaks.

1–3aastasel lapsel on päevas vaja ~ 500 mg kaltsiumi, mis on neli korda rohkem kaltsiumi kehakaalu ühe kilogrammi kohta kui täiskasvanul. Kui kaltsiumivarud ei ole piisavad, muutuvad lapse luud aja jooksul hapraks ja nõrgaks, teda ohustavad luumurrud.

Paljud lapsevanemad ei tea, et madal kaltsiumitase suurendab ka närvilisust, mistõttu laps võib palju nutta ja olla kapriisne.

Üldiselt teatakse, et piimatooted on väga head kaltsiumiallikad. Näiteks pool klaasi lisanditeta jogurtit sisaldab 207 mg ning juustuviil umbes 112 mg kaltsiumi. Muidugi sobib suurepäraselt ka kohupiim, kuid hoiduda tuleb liigselt magustatud kohupiimamaiustest. Ka kohuke on pigem suhkrurikas hõrgutis kui väärtuslik kaltsiumiallikas.