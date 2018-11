VASTIK HAIS HÄIRIB? 4 keha haisu, mida ei tohi tähelepanuta jätta 

1. Halb lõhn suus

Kui hommikul on suus halb õhk, võib põhjuseks olla see, et norskasid öösel või magasid suu lahti. Mõlemad kuivatavad suud ja siis pole seal piisavalt sülge, mis uhaks ära haisu põhjustavaid baktereid või toiduosakesi. Sülg kaitseb ka igemeid põletiku eest.

Halva hingeõhu põhjus võib olla ka igemepõletik või muu tervisehäire. Põskkoopapõletik ja kurgumandlipõletik võivad samuti panna hingeõhu haisema. Kui hingeõhk on magusavõitu, on see piisav põhjus, et minna arsti juurde, sest see võib kõnelda diabeedist.

2. Tugev uriinihais

Piss lõhnab tavaliselt neutraalselt või mõõdukalt. Vänge lõhn võib kõneleda põiepõletikust, eriti kui tunned ka valu ja kipitust. Kui valu ei ole, võib põhjus peituda söödud toitudes. Näiteks võib pissi panna haisema spargel või vürtsikad toidud. Ka vedelikupuudus muudab uriini lõhna tugevamaks.

3. Väga tugev higihais

Higihais pole kunagi meeldiv ja see on eriti tugev teatud kehaosades – suguelundite piirkonnas ja kaenla all. Aga kui higi hakkab väga tugevalt ja häirivalt haisema ka mujal, võib see olla märk valest toitumisest. Proovi lisada menüüsse rohkem kiudaineid.