USA väärinfo ekspert: vaktsineerimisvastaste arvamus on tehislikult võimendatud 

Sotsiaalvõrgustike toimimist ja sõnumite levikut analüüsinud DiResta sõnul on tervishoidu puudutava väärinfoga võitlemine keeruline, sest näiteks vaktsineerimisvastased kasutavad oma sõnumite tehislikuks võimendamiseks automaatseid postitusprogramme. Peale majanduslikku kasu taotlevatele manipulaatoritele on siiski olemas ka tõsiuskujaid, kelle tegevus väljendabki inimese isiklikke veendumusi.

Sel suvel avaldas American Journal of Public Health uuringu, mis analüüsis enam kui 1,8 Twitterisse postitatud vaktsineerimisteemalist säutsu. Analüüsi tulemusel selgus, et veebidiskussioonides külvati teatud kontodelt regulaarselt segadust ja vastuolusid, et vaktsineerimisdebatti reostada ja konfikte võimendada.