HEA PÄEV ALGAB NII! Ajurveeda soovitab hommikuks neid tegevusi 

Koos päikesetõusuga algab igal hommikul uus elu. „Päeva on mõistlik alustada nii, et õhtuks on sellest kujunenud tõeliselt nauditav harmooniline tants, mitte veidi kaootiline puntratants,” ütleb ajurveeda nõustaja Kaja Keil raamatus „Elu maitsed. Praktiline ajurveeda.”