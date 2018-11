Kuidas suhelda leinajaga? 5 head nõuannet, kuidas saad teda toetada 

Leinajaga suhtlemine on paljudele raske. Ta on kui meeldetuletus tõsisasjast, et lein ja kaotused tabavad millalgi meid kõiki. Lein võib teha teised inimesed nii nõutuks, et nad hakkavad temast eemale hoidma. Leinajad tunnevad, et neid koheldakse, nagu neil oleks mingi nakkushaigus. Näiteks juhib tuttav poes oma ostukäru teise riiulivahesse.