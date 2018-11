Rasedad saavad Lastefondi toetusel teha loote kromosoomiuuringut NIPTIFY 

Lastefondi toetusel tasutud NIPT test ehk vereproovil põhinev sünnieelne loote kromosoomiuuring on mõeldud Tartu Ülikooli Kliinikumi nimistus olevatele lapseootel naistele, kel on suurenenud risk sünnitada kromosoomihaigusega laps. Fond on toetust jaganud juba juunikuust, ent alates novembrist hakatakse välismaise NIPT-testi kõrval kasutama Eesti teadlaste välja töötatud testi NIPTIFY.

Tasuta NIPTIFY test on mõeldud naistele, kel raseduse I trimestri sõeluuringu tulemus näitab kõrget riski loote kromosoomihaiguseks. Lisaks toetab fond testi eest tasumist, kui naisel on eelneva raseduse ajal sünnieelselt diagnoositud trisoomia või eelmisel lapsel diagnoositud trisoomia.

Fond paneb testi rahastamisele õla alla ka siis, kui kombineeritud risk trisoomiaga lapse sünniks on suurem kui 1 : 1000 kehavälise viljastamise rasedusega või kaksikrasedusega naiste puhul ning ka muudel arstide poolt tuvastatud erandjuhtudel.

Kui seni saatis Tartu Ülikooli Kliinikum kõik testid analüüsimiseks välismaale, siis edaspidi analüüsitakse teste, v.a mitmikraseduste puhul, Tartus Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse täppismeditsiini laboris, kus NIPTIFY välja töötati. See tähendab senisest oluliselt soodsamat testimist.

NIPTIFY teenuslabori juhi Kaarel Krjutškovi sõnul teeb Lastefond äärmiselt tänuväärt tööd: „Välismaiste NIPT testide miinuseks on nende kõrge hind, mistõttu test pole paljudele rasedatele kättesaadav. Terve lapse sünd peab olema mitte ainult pere, vaid ka riigi prioriteet, mistõttu on oluline, et loote kromosoomihaiguste riski hindav test oleks riskigruppi kuuluvatele ja ka kõikidele teistele naistele tasuta kättesaadav. Siin on Lastefond kindlasti teerajaja.“