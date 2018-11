MÜSTEERIUM: miks ühes Prantsusmaa maakohas sünnivad käteta beebid?

Esialgne uurimine lõpetati, sest põhjust ei suudetud leida. Nüüd on uuringud taas käivitunud, sest Prantsusmaa idaosas Aini provintsis on ilmsiks tulnud 11 uut juhtumit, kirjutab BBC.

Oletatakse, et võib-olla on vigaste laste sünd seotud keskkonnaga, võib-olla millegagi, mida rasedad sõid või jõid. Võib-olla on põhjus selles, mida nad sisse hingasid? Praegu ei osata seletust anda.

Viimati leitud juhtumid jäävad kõik 17 kilomeetri raadiusse. On kahtlustatud, et võib-olla on põhjus taimekaitsemürkides, aga ka see pole kinnitust leidnud.