Keha IMRE RAMMUL: seksima ei pea, aga see on tervisele hea! Geidi Raud , täna, 10:37

Hoia meel rõõmus ja leia aega ka puhkamiseks - siis on energiat ka voodis. Vida Press

On ju teada, et Eesti mees on nii töökas ja tubli, et jõuab kas või 120 tundi nädalas tööd murda. Seetõttu maandub ta pärast rasket tööpäeva diivanil teleri ees, mitte magamistoas naise kaisus. Seksuoloog Imre Rammul aga rõhutab – seksima peab, see on tervisele hea!