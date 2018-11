"Harjusin oma healoomulise kasvajaga. Murdepunktiks oli verejooks." 

Haiglas vaatas mind läbi ka üks nimekas meesarst. Ta uuris mind vaikides ultraheliga, kuni julgesin küsida, kuidas on. Ikka lootsin, et äkki teine arst ütleb, et kõik on OK, soovitab mingit imelist ravi­meetodit või julgustab, et küll läheb ise üle, aga ta vastas lakooniliselt: “Halb.” Vastus mulle ei meeldinud, kuid aitas endas lõplikult selgusele jõuda. Sain ka teada, et selline verejooks võib korduda. Siis otsustasingi, et sellist elu, mil pean olema valmis verejooksuks, mis võib tabada suvalisel ajal suvalises kohas, ma endale ei taha. Tundsin, et nüüd on kindel opile minek ja edasi ei lükka ma seda asja enam sekunditki. Samas ei öelnud ükski arst, et pean nüüd kohe lõikusele minema.