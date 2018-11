PEREARST KÜSIB: kas kõiges on süüdi perearstid? 

Nii kirjutab perearst Le Vallikivi oma emotsinaalses postituses Easti Perearstide Seltsi Facebooki-lehel ja kirjeldab pikalt, milles kõiges on perearste süüdistatud. Ta muretseb väga selle pärast, et kannatavad need inimesed, kes ei julge enam arsti poole pöörduda, sest ei taha neid tülitada.

See pahategude nimekiri pärineb ainult Riigikontrolli viimaste aastate sotsiaal- ja tervisevaldkonna auditite aruteludest. Kui pilku avardada, siis leiab neid teemasid kindlasti veel, ainult Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonnad panid ühed teised kurjad inimesed kinni. Ja kui Te otsite isikut, kes on süüdi Teie kaevu kuivaksjäämises või kodulooma kadumises, siis kas Teie perearst ei vaata Teid kuidagi väga süüdlasliku pilguga?



Emotsionaalselt on see pisut häiriv, sest nagu alati, tunnevad end puudutatuna ja haavatuna maailma kõige tublimad inimesed, aga need, kelle kõrvad peaks kuulma, vahivad endiselt kalanäoga edasi. Samas, kui Sa juba aastaid oled süüdiolemisega harjunud, siis ajad oma selgroo sirgu ja kõnnid oma teed edasi, sest töö vajab tegemist.



Olles ise juba suht harjunud kogu maailma kurjuses süüdi olema, siis olen ma veendunud, et perearstid ise on piisavalt tugeva selgrooga, et sellestki Riigikontrolli analüüsist pigem ratsionaalsed järeldused teha ja oma esmatasandi asja edasi ajada.



Palju murelikumaks teeb mind aga selliste sõnumite patsientidepoolne tõlgendus. Täitsa hariliku arsti vaates.



Seesama trend, mis esines aastal 2011, Riigikontrolli perearstiabi auditi ajal, on nüüdseks veelgi eskaleerunud. Needsamad "kiired ja vihased” noored inimesed, kes 7aastat tagasi omal jalal kl 8-18 EMOdesse sisse trampisid ja sealt pärast omal jalal rõõmsalt minema kõndisid (s...s kaua pidi ootama, aga KÕIK uuringud on nüüd tehtud ja nüüd ongi mulle selge, et olen täiesti terve), teevad seda endiselt ja veel jultunumalt/ärevamalt/oma õigustes veelgi kindlamad olles.

Need on minu patsiendid ka. Ja neid ei ole vähe. Ja ma ei pea ennast kõige halvemaks arstiks ja olen viimased aastad töötanud kahes erinevas A-keskuses. Ja ma vaatan neid EMO epikriise ja mul on perearstina nii piinlik, et sure ära. Kõrvetised, seljavalu, kõrvapõletik, puugihammustus, kõhuussid jne. Ja iga kord ma loodan alatult, et EMO- arstil oleks nii kiire, et ta jumala eest ei jõuaks vaadata, et mina olen selle patsiendi perearst või veel hullem, arvata, et mina olen palunud tal EMOsse minna. Sest lihtsalt nii häbi on.



Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, sest süsteem soosib sellist käitumist endiselt. Vaid nendest patsientidest, kes on tegelikult selle süsteemi ohvrid. Needsamad maailma kõige tublimad inimesed, kes loevad ajalehest ja sotsiaalmeediast, et arste ei tohi ilma asjata tülitada. Ja kiirabi ilmaasjata kutsuda. Ja EMOsse ilmaasjata pöörduda.