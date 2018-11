Kuidas Facebookis õigesti leinata? Selliseid postitusi peetakse ebasobivaks 

„Noorte inimeste jaoks ei ole enam mõtet matuseteadet ajalehte panna, sest see lihtsalt ei jõua noorteni. Seega on Facebook hea koht selliste sõnumite jagamiseks,” räägib ajakirjas Universitas Tartuensis kevadel ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala lõpetanud Annika Maksimov, kes kirjutas bakalaureusetöö leinamisest Facebookis.

Uuringus osalenud pidasid Facebooki positiivseks ka seetõttu, et sealt leiab vestlus- ja mõttekaaslasi ning saab teiste leinajatega suhelda.

Leinaprotsessile negatiivselt mõjuvaks peeti seda, kui lahkunut märgitakse postitustes ja leinavad postitused märgitakse meeldivaks. Maksimov selgitas, et kui praegu on Facebookis viis reageerimisvõimalust (meeldimine, armastus, kurbus, üllatus, viha), siis varem oli ainult üks - meeldib.

„Esialgu peeti meeldivaks märkimist heaks tavaks, sest see näitas toetust. Nüüdsel ajal on see surma korral aga täielik tabu, sest jätab mulje, nagu märkijale meeldiks, et inimene on surnud,” ütles Maksimov.

Kirjutamata reeglid

Vastanute hinnangul on leinamiskultuur muutunud Facebooki tõttu avalikumaks, kiiremaks ja emotsionaalselt kergemaks. Oma tunded võib välja kirjutada kaotatud sõbra lehel.