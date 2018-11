OLED RÕÕMUS VÕI VIHANE? Need on 4 põhilist purjus inimese tüüpi 

Missouri-Columbia ülikooli uurijad palusid 364 mehel ja naisel teha kaks korda isiksusetesti. Esimeses testis hindasid inimesed ennast, missugused nad on kainena. Teisese testis aga seda, missugused nad on alkoholi mõjul. Selle põhjal jagasid uurijad inimesed neljaks tüübiks.

Siia rühma kuuluvad need, kes muutuvad juua täis peaga üsna vähe. Need õnnelikud inimesed püsivad ka joobes terasemad ja intelligentsemad kui teised alkoholi tarvitanud inimesed. Nad on usaldusväärsemad ja mõistavad paremini abstraktseid asju.

15% protsenti muutub juues Mary Poppinsiks, kes on sõbraliku ja toreda lapsehoidja võrdkuju. Suurem hulk siia rühma kuulujatest on naised, kes on ka joobnuna sõbralikud, koostöövalmid ja mõistvad. Uurijate arvates on nad vastutustundlikud alkoholitarvitajad, kellel on teistest vähem probleeme alkoholiga.