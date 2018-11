Superbakterid tapavad Euroopas igal aastal 33 000 inimest 

Teadlased usuvad, et 70% bakteritest, mis põhjustavad nakkusi, on juba resistentsed ehk mittealluvad vähemalt ühele antibiootikumile, mis varem oleks nebdele mõjunud, kirjutab CNN. See on viinud superbakterite arenguni: need on muutunud resistentseks ehk ei allu enam enamikule antibiootikumidest.

Uuring leidis, et kõige hullem on olukord Kreekas ja Itaalias. Kolmandik superbakterite põhjustatud surmadest on registreeritud Itaalias. Ohvreid oli igas vanusegrupis, kõige haavatavamad on lapsed ja vanurid.