KUIDAS OLLA HEA LAPSEVANEM? Loo lastele selline rütm ja rutiin 

"Rütmitu elu loob stressi ja pingeid. Koduse elu rütm on üks kõige võimsam vahend, mis tekitab lastel turvatunde. Söögiajad, magamaminek, kojutulek ja kodunt minek, nädalalõpud, puhkuse algus ja lõpp on olulised põhjused kindlateks pererituaalideks. Samamoodi on seda traditsioonilised pidupäevad: sünnipäevad, advent, jõulud, ülestõusmispühad, jaanipäev jm.

Näiteks on rituaalne hüvastijätt lastele väga vajalik. Põgusa suudluse, patsutamise, lehvitamise või käepigistusega antakse lahkumisele kindel kuju ja see annab lapsele kindluse tuleva suhtes. Kui minna niisama, võib väike laps isegi paanikasse sattuda, sest ta pannakse silm silma vastu millegagi, mis on tundmatu ja ebamäärane.

Ema ja isa taga on nende vanemad ja vanavanemad. Müüdikeeles kõlab selgitus nii: ema seisab tühjuses ja tunneb, et tal on raske. Ta vaatab alla ja näeb, et seisab oma ema õlgadel. Ta küsib kohkunult, ega emal ometi raske ole. Ema vastab, et ka tema seisab oma ema õlgadel, ja nii edasi aegade sügavikku välja. See tähendab, et me kõik sõltume ühel või teisel moel oma vanemate ja vanavanemate käekäigust ja nende valikuvõimalustest.