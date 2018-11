VÄSIMUS EI LÄHE ÜLE? Millal võib kahtlustada rauapuudust? 

Kõige rohkem vajavad rauda viljakas eas naised, sest menstruatsioonid ja rasedused kulutavad rauavarusid. Aneemiale viitavate tunnuste tekkimine sõltub inimese vanusest ja soost ning sellest, kui kiiresti ja mis põhjusel on aneemia tekkinud.

Ka pikaajaline raua ületarbimine, mille põhjus on enamasti toidulisandid, võib olla kahjulik ja põhjustada paljusid haigusi.

Raua kaotus on naistel menstruatsiooniga väga erinev. See tähendab, et mõned naised vajavad rohkem rauda, kui tavapärane toit seda pakub.