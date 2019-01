OSKA ENNAST HINNATA! 14 muutust mõtlemises, mis vähendavad stressi 

5. Kõik peab olema täiuslik

Kas soovid, et kõik oleks alati viimase peal hästi? Kui üritad saavutada täiuslikkust nii tööl kui kodus, väsitad ja koormad ennast liigselt. Elu on ebatäiuslik ja kui suudad sellega leppida, vähendab see stressi.

6. Tunned end vastututavana kõige pärast, mis sinu ümber toimub

Kui üritad kõike kontrollida, koormab see kergesti vaimu. Lepi sellega, et on asju, mis on paratamatud. Võta asju nii, nagu need on. Sa ei saa kõike enda õlule võtta.

7. Sul on kogu aeg kiire

Kas täidad oma kalendri igasugu kohustustega ja tahad näidata kõigile, kui kiire sul on. On väär arvata, et kiirus kõneleb tegusast inimesest. Tegelikult tehakse kiirustades asju rutiinselt ja kannatab ka töö kvaliteet, kui sa ei keskendu.

8. Teed kogu aeg tööd