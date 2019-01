SÜDAMEARST SELGITAB: nii hoiad vere kolesteroolitaseme korras 

Kardioloog märgib, et kõige rohkem on halba kolesterooli kiirtoidus ja rasvases sealihas. Ka pooltooted, sh vorstid ja viinerid, mis sisaldavad kõike sabast sarvedeni, on kolesteroolirikkad. „Ka piimarasv on seal kategoorias. Kellel on kolesterool kõrge, peaks rammusat piima vältima. Siinjuures on oluline rõhutada, et poodides populaarne 2,5protsendiline piim on mõnele ikkagi juba liiga rammus.“

Samal teemal Hea nõu SÜDA VALUTAB? Sellest tunned ära murtud südame sündroomi Loomaliha on doktor Viigimaa sõnul natuke vähem kahjulik, veel parem on nahata kanaliha. Parim on aga punane kala. „Kala tuleks süüa vähemalt kaks korda nädalas. Lõhel võib olla küll kõrge kaloraaž, aga see sisaldab olulisi oomega-3 rasvhappeid,“ märgib tohter. Viigimaa sõnul on eskimotega tehtud uuringutest selgunud, et neil esineb veresoonte lupjumist väga vähe isegi kõrges vanuses, sest nende toidulaud on kalast lookas.

Muna ei ole kahjulik

"Mäletan, et kui olin noor arst, siis öeldi kõrge kolesterooliga patsientidele, et munades on palju kolesterooli ja neid ei tohiks üle kahe nädalas süüa. Hiljuti ilmus aga Sidney ülikooli teadlaste artikkel, kust selgus, et isegi pidev kahe muna päevas söömine ei tõsta kolesterooli ega vererõhu taset ega ka mitte kehakaalu. Kuna munad sisaldavad nii palju valku, mikroelemente ja vitamiine, siis need aitavad hoopis tervist parandada,“ räägib tohter munade kasulikkusest.