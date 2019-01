PSÜHHIAATER ANDRES LEHTMETS: „Inimene ei pea kogu aeg tööd tegema. Ta peab ka elust ja lähedastest rõõmu tundma." 

Meil räägitakse palju kanepi legaliseerimisest. Eesti on olnud selles asjas konservatiivne. Usun, et kanepi legaliseerimise taga ei ole kellegi õilis soov ühiskonda paremaks teha. On ettevõtteid, kes teeniksid selle müügist arvestatavat kasu. Ärme oleme naiivsed! Iga substants, mis tekitab sõltuvust, annab ju võimaluse veel rohkem teenida.

Ma ei usu, et kanepi kasutamine meelelahutuseks toob midagi head. Alati on mingi hulk inimesi, kes on geneetiliselt rohkem haavatavad ja saavad tervisehäireid. See käib nii kanepi kui ka alkoholi kohta. Iga mõnuaine on ohtlik. Mida rohkem neid saada on, seda kirjum on ohtude palett.

On kaheldav, et kui lubada kasutada kanepit, siis joomine väheneb. Pole piisavalt veenvaid uuringuid, mis seda kinnitaks. Küll aga kasutatakse kanepit ja selle derivaate teatud seisundite korral meditsiinilistel näidustustel.

Kui oluline teema on teie töös narkootikumide tarvitamine?

Olukord erineb näiteks 20 aasta tagusest ajast. Nüüd küsin patsiendilt alati ka mõnuainete tarvitamise kohta. Mul on hea meel, kui inimene ei varja seda minu eest. Arst peab olema neutraalne. Arstile on ta patsient hoolimata sellest, et on ise aidanud oma probleeme põhjustada. Mulle arstina pole väga suurt vahet, kas sõltutakse alkoholist või narkootikumidest. See ikkagi näitab teatud mustrit inimese psüühikas.

On raskeid psüühikahäireid, mida tekitavad väga ohtlikud uimastid. Ja selles on Eesti paraku maailmas esirinnas. Opioididest on meil number üks fentanüül, see on ääretult ohtlik, tekitab tohutult kiiresti sõltuvuse ja ka üledoosi risk on ülisuur. Seetõttu on Eestis ka väga palju uimastisurmasid.

Inimene ütleb ju, et narkoprobleemid teda ei puuduta, need on põhjakihi teema.