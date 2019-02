NII UINUD KERGEMINI JA MAGAD SÜGAVAMALT! 12 võtet, mis toovad mõnusa une

Et uinuda paremini ja magada sügavamalt, järgi neid 12 soovitust, mida jagab neuroteadlane ja uneuurija professor Matthew Walker raamatus "Miks me magame. Une ja unenägude vägi."

Minge voodisse ja tõuske üles iga päev samal ajal. Inimesel kui harjumuse ohvril on raske unemustrite muutusega kohaneda. Nädalavahetustel kauem magamine ei tee täielikult tasa nädala jooksul kujunenud unevõlga ja muudab esmaspäevahommikuse ärkamise raskemaks. Pange magamamineku ajaks endale meeldetuletus. Sageli paneme meeldetuletuse ärkamise ajaks, aga siis, kui on vaja magama minna, seda ei tee. Kui nendest kaheteistkümnest nõuandest tuleks valida vaid üks, mida meeles pidada ja kasutada, siis peaks valima just selle.