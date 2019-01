TOOMAS PAUL: ükski religioon ega filosoofia pole eestlase tondiusku kõigutanud

"Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu järgi on religioon "usk üleloomulikesse olenditesse v. jõududesse ja nende austamine"," kirjutab Toomas Paul Maalehes .

"Selle kohaselt on eestimaalased jätkuvalt väga religioossed. Ei pea uskuma Jumalat, piisab mis tahes üleloomulikust olendist või energiast. Ei katoliku ega luteri kirik, ei ajalooline ega dialektiline materialism ole suutnud tondiusku kuigivõrd kõigutada.

Sotsioloogilised küsitlused näitavad, et eestlaste valmidus uskuda üleloomulikku on suurem kui venelastel, soomlastest rääkimata - Soomes on astroloogiasse uskujaid üle nelja korra vähem kui Eestis."