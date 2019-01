TOITUMISNÕUSTAJA: 6 toimivat nippi, mis päästavad sind sel aastal ülesöömisest

Magustoit. Kuna magu on juba õhtu jooksul niigi suure koormuse saanud, võiks magustoidu hommikuks jätta. Nii on ka ärgates midagi, mis silma särama paneb, ning tõenäoliselt jõuab keha söödud kalorid päeva jooksul ka ära kulutada. Kui su lauakaaslased hakkavad sind mõjutama, et võtaksid ikka ka magustoitu, siis ütle neile, et naudid hommikul seda palju rohkem kui praegu, kui kõht on juba niigi täis.

Mõtle, mis teeb sind õnnelikuks. Kõige parem nipp, mis töötab igal ajal, on mõelda enne toidu taldrikule tõstmist, kas see teeb sind õnnelikumaks. Proovi ette kujutada, kuidas sa ennast pärast selle koogitüki söömist tunned. Kas sul on pigem süümepiinad või on see tükk just see, millest oled kaua unistanud? Ja toimi vastavalt.