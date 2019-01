Terviseuudised PEREARST: vahel on vältimatu võtta ravimeid ka siis, kui enesetunne on hea Sirje Maasikamäe , 18. detsember 2018, 00:01 Jaga:

Vahel on noortel inimestel raske uskuda, et tuleb hakata vererõhurohtusid võtma, sest enesetunne on hea. Vida Press

Kas oled vahel kahelnud, et miks ma pean neid ravimeid võtma – tunnen ennast ju täitsa hästi. Võtan rohtu siis, kui olemine on vilets! „Me loodame, et inimene saab ikka aru, miks tal on vaja ravimeid võtta. Vahel on see möödapääsmatu – ka siis, kui momendil on enesetunne hea,“ paneb perearst Eero Merilind südamele.