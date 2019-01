LEETRIPAANIKA SOOMES: täpne nakatunute arv pole teada

Tervishoiuametnike sõnul pole nakatunute täpne arv teada. Nakatunud polnud vaktsineeritud. Nakkuse said nad lapselt, kellel diagnoositi leetrid novembrikuus, kirjutab Helsinkin Sanomat. Juba siis ennustati, et oodata on uusi nakatumisi ja kardeti epideemia puhkemist. Lasteaiaealine laps oli vaktsineerimata ja sai nakkuse tõenäoliselt perereisilt välismaalt.