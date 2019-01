Pearu Paulus heast vormist: „Sport annab toonuse, et ööklubi laval pikki tunde vastu pidada.“ 

Esiteks: ta ei suitseta, kirjutab Naisteleht . Õigupoolest jättis selle kahjuliku harjumuse maha 11 aastat tagasi. Lihtsalt tundis ühel hetkel, et tossamisel pole mõtet. „Sel ajal hakati ruumides suitsetamist keelama ja ukse taga sigareti näppude vahel keerutamine ei läinud mulle korda. Minu jaoks oli see rohkem nagu seltskondlik tegevus," kostab Pearu. Laulja lisab, et kuigi pingelisematel aegadel võis ta paki päevas tõmmata, pole teda sellest ajast saati kordagi suitsuisu kimbutanud.

Küll aga tulid viis lisakilo. „Ilmselt nende lisakilode pärast paljud loobuda kardavadki, kuigi see on individuaalne,” märgib mees ja ütleb, et suitsetamine tasub maha jätta igal juhul. Pearul endal on igatahes nüüd võhma rohkem ja ka lõhnataju läks paremaks.