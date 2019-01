UURING: kas pedofiili saab muuta ravimitega?

Ajakiri Medical Science kirjutab Karolinska Instituudi teadlasest Christoffer Rahmist, kes uurib seda teemat. Kui ta valmistus psühhiaatriks saama, töötas ta kliinikus, kus ta puutus kokku laste ja noorukitega, kes olid langenud seksuaalrünnakute ohvriks. Hiljem töötas ta androloogia- ja seksuaalmeditsiini kliinikus, kus ta kohtus nendega, kes olid rünnakud toime pannud. See pani teda otsima meetodeid, mis aitaks nii ohvreid kui ründajaid.

Uuring Priotab hõlmab 60 täiskasvanud meespedofiili. Pooled neist saavad ravimit, pooled platseebot. Ravim vähendab testosteroonitaset kogu kehas, ka ajus. Ravimi mõju kestab ligi kolm kuud. Uurijad loodavad, et madalam testosteroonitase vähendab rünnaku riske – see vähendab hüperseksuaalsust ja vähest impulsikontrolli.

Kui palju võiks olla üldse pedofiile? Christoffer Rahmi hinnagul on kolmel protsendil populatsioonist – nii meestel kui naistel- lastega seotud seksifantaasiaid.

Rootsis on nende jaoks loodud abiliin Preventell, kust otsib igal aastal abi umbes sada inimest. Neile pakutakse nii psühhoteraapiat kui ravi.

Kas teadlased on võimelised vastama küsimusele, mis viib inimese seksuaalrünnakuni? Psühhiaatri arvates pole põhjus ainult pedofiilia, vaid ka seksisõltuvus või vähene impulsikontroll. Paljud pedofiilid arvavad, et nad sündisid sellisena. Selles vallas tehtud uuringud pigem toetavad nende seisukohta.

Christoffer Rahmi sõnul saab suur osa uuringus osalevatest meestest aru, et nende tunded pole ühiskonnas vastuvõetavad ja nad otsivad abi. Nad tunnevad ennast halvasti ja mõistavad, et kui nad viivad oma fantaasiad ellu, teevad nad kellelegi viga. Mõned neist on juba teinud lastega õudseid asju.