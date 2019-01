VIDEO | Ülikallist ravimit vajav raskelt haige laps jäi haigekassa abita

Katerina teab ka seda, et Eesti Haigekassa otsustas Solirise rahastamise siduda vaid ühe diagnoosiga, mis tähendab, et tema jääb sellest ravimist ilma. Katerina isa Dmitri Susini sõnul öeldi haigekassast, et vabandage, aga ei saa - ravi on liiga kallis.