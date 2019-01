Suri vähiravifondilt abi saanud 35aastane pereema

Vähiravifonidi Facebooki-lehel kirjutatakse, et veel kuu aega tagasi jagas Katrin oma Facebooki seinal fondi üleskutset "Kõigi laste unistuseks ei ole asjad". Nüüd on kaks poega kaotanud jõulude eel ema...

Katrini pere teatab: "Viimaste nädalate jooksul läks tema tervis aina halvemaks ja enamus sellest ajast oli ta haiglas. Täname terve perega südamest fondi ja lahkeid Eesti inimesi, kes toetasid meie ema haiguse ravi. Tänu sellele sai ta suvel nautida perega väikest reisi ümber Eesti ja selle läheduses.

Soovime fondile palju edu, sest see, mida fond teeb, on üllas ja seda tänu ei saa sõnadesse panna."