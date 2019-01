APTEEKER SOOVITAB: need tervist toetavad vahendid sobivad eaka inimese kingikotti 

Eakamatele sobib hästi teha tervist toetavaid kingitusi nagu näiteks vitamiine ja mineraale. Eakatel on eelkõige oluline toetada ja parandada ainevahetust ning aeglustada vananemisega seotud protsesse. Eakad pole enam füüsiliselt nii aktiivsed, nad veedavad rohkem aega siseruumides, neil on rohkem tervisehädasid ja nad tarvitavad sageli ravimeid. Sageli toituvad eakad ühekülgselt.

Silmavitamiinid nägemise turgutamiseks

Kaltsium ja magneesium lihaste ja luude tugevdamiseks

Vanemaealistel on suurenenud kaltsiumi, magneesiumi ja D-vitamiini vajadus. Proviisori sõnul on nende luud hapramad ja võivad kukkudes kergemini murduda. Eakamaid ohustab sageli ka luude hõrenemine ehk osteoporoos, eriti naisi. Kaltsiumipuudus võib neil põhjustada unetust, jalalihaste jõu nõrgenemist ja lihastõmblusi.

Kaltsiumi imendumiseks on vajalik D-vitamiin. “Seda, kas D-vitamiini on organismis piisavalt, tasub lasta üle kontrollida,” soovitab Hoop. Kaltsiumi imendumine organismis on seotud ka magneesiumiga. Kui kaltsium aitab lihastel kokku tõmmata, siis magneesium on selleks, et lihas saaks lõõgastuda. Magneesium on seotud ka närvisüsteemiga - see aitab stressiga toime tulla ja on äärmiselt vajalik südametöös.

D-vitamiin terve ja õnnelikuna püsimiseks