VANUREID EI VÕETA TÕSISELT. Vägivald eakate naiste vastu on suur probleem kogu Euroopas

Kaks aastat kestnud projektis WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) uuriti Euroopa kuues riigis kehtivaid õigusakte, uskumusi ning spetsialistide kasutuses olevat infot ning töötati välja koolitusmaterjalid. 81% küsitletud tervishoiutöötajatest usub, et selline vägivald on nende riigis probleem, 69% neist tõdeb, et eakate kui vägivallaohvrite märkamine ei ole nende senises töös olnud olulisel kohal.