VÄSINUD JA JÕUETU? Salakavalad ohud, mis varitsevad sind töö juures 

Tööga seotud haigestumiste vältimisel on suur roll tööandjal, kuid üllatavalt palju saab ka töötaja ise ära teha. Juurdunud on arvamus, et terviseriskid on suuremad raske füüsilise töö tegijatel, näiteks liinitöötajatel, ehitajatel jt. Tegelikult varitsevad üha suuremad ja salakavalamad ohud kontoritöötajaid. Kuna arvutid ja moodne töökeskkond on ka näiteks tootmistsehhis, väsivad sealsel töötajal samuti arvutiekraani vaatamisest silmad või valutab liiga pikast istumisest selg.