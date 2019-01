KAS OLED AMBIVERT? Seda peetakse parimaks isiksusetüübiks

Võid ennast pidada introverdiks või ekstraverdiks, sõltuvalt kumma isiksusetüübi jooni on sinus rohkem. Kuid selle põhjal, kelleks meid peetakse, tehakse meie kohta otsuseid nii koolis kui tööl, kuid unustatakse, et need on vaid kaks äärmust.

Kuid õnneks on olemas ka kolmas rühm – ambiverdid, kellest kirjutas juba psühhiaater Carl Jung. Ambiverte võib olla rohkem, kui sa arvad. Ja nad on edukad ja mõjukad.

Avatud ja kergesti suhtlevaid ekstraverte on peetud alati headeks müügiinimesteks, sissepoole pööratud introverte aga pigem mitte. Kuid 2013. aastal tehti uuring, kas ekstraverdid on tõesti nii head müügiinimesed. Selgus, et ei ole. Leiti, et seos ekstravertsuse ja heade müügitulemuste vahel on üsna nõrk. Parimad tulemused tegid hoopis ambiverdid.