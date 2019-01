Eesmärk täidetud: 100 000 geeniproovi on koos

Täna hommikuse seisuga on geenivaramusse laekunud 100 895 geeniproovi. Uued doonorid on valdavalt 30-55 aastased.

"Mis on eriti hea, sest tegemist on ju personaalse ennetusega ja see vanusegrupp võidab sellest kõige rohkem – veel on võimalus muuta oma elustiili või tarvitada mingit sobivat ravimit, et haigusriske vähendada ja haigust edasi lükata," ütles Geenivaramu juhataja Andres Metspalu.

Ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles, et sel on suur tähendus Eestile, aga ka rahvusvaheliselt. Ministri sõnul on geeniproovide kogumine osa suuremast sammust ennetava meditsiini suunas. „Meie rahvastik vananeb ja sellega kasvab koormus tervishoiusüsteemile. Seepärast peame panustama ennetavasse meditsiini, leidma ja arendama uusi viise, kuidas tervist hoida ja haigusi ennetada,“ rääkis minister.

Ta lisas, et tuleval aastal jätkatakse proovide kogumisega jätkata, aga tehakse tööd ka selle nimel, et geeniandmed saaksid osaks tervise infosüsteemist ja igapäevameditsiinist. "Näeme, et tulevikus võiks inimeste enda soovi korral olla kõigi Eesti inimeste geeniandmed geenivaramus, selle kaudu ka tervise infosüsteemis ja inimestele endale kättesaadavad,“ ütles Sikkut.

Projekti järgmises etapis aastatel 2019-2022 on kavas integreerida geeniandmed igapäevameditsiini osaks, et anda inimestele tagasisidet personaalsetest geneetilistest riskidest.

Tulevaks aastaks eraldab riik täiendavalt 2,3 miljonit eurot, et võimaldada geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimesel.

Lisaks investeeritakse aastatel 2019-2022 Euroopa Regionaalarengufondist 5 miljonit eurot, et siduda geeniandmed tervise infosüsteemiga, et arstil oleks edaspidi võimalik patsiendi terviseriskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalset geeniinfot.