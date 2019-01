VALE JA OHTLIK? Soomes korjati müügilt arsti kirjutatud nõuanderaamat 

Antti Heikkilä annab raamatus nõu, kuidas tema arvates saab vältida või ravida haigusi. Kuid tema suvel ilmunud raamatut on meditsiiniringkondades tugevalt kritiseeritud, millest on kirjutanud ka Helsingin Sanomat. Väidetakse, et raamatus on kümneid vigu ja teadusuuringute valesid tõlgendusi.

Näiteks ütles professor Timo Strandberg, et Heikkilä väited, nagu oleks munast suur kasu depressiooni korral, ei põhine teadusuuringutel. Raamatus väidab Heikkilä samuti, et teatud vähiravi on küsitav.

S-grupi juht ütles majandusajalehes Talouselämä, et nad on jälginud teemat ja nägid, et meditsiiniringkonnad kritiseerivad üksmeelselt raamatu sisu ja ütlevad, et see ei pea paika. Seetõttu leidiski S-grupp, et on mõistlik raamat müügilt ära võtta. (S-gruppi kuulub näiteks Prisma).

Antti Heikkilä on kommenteerinud S-grupi otsust oma blogis ja kutsub üles kaubandusketti boikoteerima.