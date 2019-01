Ida-Tallinna Keskhaigla alustas uut tüüpi ravi kaugelearenenud eesnäärmevähiga patsientidele

Uut tüüpi ravist on eriti suur abi patsientidele, kellel esineb haiguse progressioon vaatamata pidevale hormoon- ja keemiaravile või kes keemiaravi enam ei talu selle kõrvaltoimete tõttu.

177Lu-PSMA ravim manustatakse veeni, patsient pääseb haiglast koju ravijärgsel päeval. Ravi korduste arv ning sagedus on individuaalne, see sõltub patsiendi seisundist ning ravi efektiivsusest. .

Eestis haigestub Vähiregistri andmetel igal aastal eesnäärmevähki üle 1000 mehe. Enamikul avastatakse haigus enne, kui see on jõudnud levida eesnäärmest kaugemale ning suure tõenäosusega õnnestub sellistel patsientidel raviga terveneda. Seevastu kaugele levinud eesnäärmevähki täielikult välja ravida pole võimalik, mistõttu oma ülejäänud elu vältel kasutatakse haiguse kontrolli all hoidmiseks erinevaid raviviise.