KAS TEADSID? Naiste käekott on räpasem kui vetsupott

Testid näitasid, et üks viiest käekotisangast on koduks sellisele hulgale bakteritele, mis võib ohustada tervist. Kõige mustemaks esemeks keskmises käekotis osutus kätekreem – selle tuubilt leiti rohkem baktereid kui keskmise WC-poti prill-laualt.

Veidi paremas olukorras olid huulepulk ja ripsmetušš. Kõige bakterirohkemad olid nahast käekotid, kuna poorne tekstuur loob bakteritele suurepärased võimalused kasvada ja levida. Uurijad soovitavad naistel oma käsi ja käekotte regulaarselt puhastada antibakteriaalsete salvrättide või geeliga, et vältida ristsaastumist.



Eelmine sarnane uuring näitas, et töökohtade köögid on ohtlikult mustad. Pooled sealsetest pindadest on saastunud suure hulga kolibakteritega, mis pesitsevad väljaheidetes ja võivad tuua kaasa seedekulgla haigusi. Samuti elutsesid kolibakterite kolooniad külmikute käepidemetel ja mikrolaineahjude nuppudel.